Hindistan’da 34, Bangladeş’te 4 Ölü

HİNDİSTAN’DA SEL VE TOPRAK KAYMASI SONUCU ÖLÜ SAYISI 34

Hindistan’ın Sikkim eyaletinde yoğun yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymasında en az 34 kişi yaşamını yitirdi. Sikkim’de devam eden şiddetli yağışlar, dört gündür hayatı tehdit ediyor. Yetkililer, bu felaketler sonucunda 34 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalette mahsur kalan turistlerin tahliye işlemlerinin başladığı bildiriliyor.

KURTARMA EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Meghalaya ve Manipur eyaletlerinde, sel ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak amacıyla orduya bağlı kurtarma ekipleri görevlendirildi. Meteoroloji dairesi, bölgedeki yağışların şiddetinin artacağına yönelik uyarıda bulundu.

BANGKADEŞ’TE DE SEL FELAKETİ YAŞANDI

Diğer taraftan, Hindistan’a komşu olan Bangladeş’te de meydana gelen toprak kaymasında en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yetkililer, ek toprak kaymaları ve ani sel baskınları riski konusunda dikkatli olmaya çağırıyor. Özellikle risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade ediliyor.