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Hindistan’da Bina Çöktü, 11 Ölü

HİNDDİSTAN’DA BİNA ÇÖKTÜ

Hindistan’da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucunda 11 kişi yaşamını yitirdi. Delhi eyaletindeki bu elim olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e ulaştığı, enkaz altından kurtarılan 11 kişinin hastaneye sevk edildiği bildiriliyor.

İNŞAAT STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL

Yetkililer, çöken binanın inşaat standartlarına uygun yapılmadığını ve izinsiz bir bölgede inşa edildiğini belirtiyor. Ayrıca, çevredeki diğer yapıların da detaylı bir şekilde inceleneceği aktarılıyor.

BAŞBAKAN MODİ’DEN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili bir açıklama yaptı. “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye diliyorum” ifadesini kullanarak, hayatını kaybedenlerin en yakın akrabalarına 200 bin Hindistan Rupisi (yaklaşık 2 bin 300 dolar) ödeneceğini duyurdu.

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