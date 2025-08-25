Hindistan’da Çocuk Kobrayı Isırarak Öldürdü

TEHLİKELİ ANLAR

Hindistan’da yaşanan ilginç bir olayda, küçük bir çocuk, eline dolanan yaklaşık 90 cm uzunluğundaki zehirli bir kobra ile karşılaştı. Kobra çocuğun elini sıkıca sarınca, çocuk ani bir tepki vererek yılanın başını ısırarak onu öldürdü. Çocuğun büyükannesi Mateshwari Devi, “Yılanı çocuğun elinde görünce herkes ona koştu, ama bu sırada çocuk yılanı ısırmış ve olay yerinde öldürmüştü” şeklinde bir açıklama yaptı.

TEDAVİ SÜRECİ

Isırığın ardından çocuk bilinç kaybı yaşadı. Ailesi, onu ilk olarak yerel bir sağlık merkezine götürdü; daha sonra ise Bettiah’daki Devlet Tıp Fakültesi Hastanesi’ne (GMCH) sevk ettiler. Hastanede görevli Dr. Surab Kumar, kobranın ölüm nedeninin çocuğun ısırığı dolayısıyla başında ve ağzında aldığı yaralar olduğunu söyledi. Kumar, “Zamanında yapılan müdahale Govinda’nın hayatını kurtardı. Çocuğun durumu şu anda stabil. Tedavi doktorların gözetiminde devam ediyor. Tıbbi ekip, çocuğu sürekli gözlem altında tutarak ilaç tedavisini sürdürüyor.” dedi.

ZEHİRLENME RİSKİ

Doktor, ayrıca çocuğun kobradan zehirlenip zehirin kana karışmadığını doğrulamak için ebeveynleriyle defalarca kontrol yaptıklarını belirtti ve bu durumdan oldukça şaşırdıklarını ifade etti. Govinda’ya anti-alerjik ilaç uygulandı ve şu anda doktorların gözetimi altında tedaviye devam ediliyor.