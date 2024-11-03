Hindistan’da Ekim Ayı Sıcaklık Rekoru

HİNDİSTAN’DA EKİM AYI SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hindistan Meteoroloji Dairesi, ekim aylarında ülke genelinde sıcaklıkların önemli derecede yükseldiğini açıkladı. Geçmişte ölçülen ekim ayı sıcaklık ortalaması 25,69 derece iken, bu yıl söz konusu ortalama 26,92 dereceye yükselmiş durumda.

SICAKLIKLAR NORMALE GÖRE YÜKSEK

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Genel Direktörü Mrityunjay Mohapatra, sıcaklıkların kuzeybatıda iki hafta boyunca normal seviyenin 2-5 derece üzerinde seyretmekte olduğunu aktardı. Ayrıca, Mohapatra’nın belirttiğine göre, 1901’den bu yana ekim ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri kaydedilmiş oldu.