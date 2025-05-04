Hindistan’da Gerginlik Devam Ediyor

HİNDİSTAN BAŞBAKANI’NIN GÖRÜŞMESİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh ile bir araya geldi. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısının ardından Pakistan ile gerilim devam ederken, Modi, başkent Yeni Delhi’deki resmi konutunda Hava Kuvvetleri Komutanı Singh’i kabul etti. Görüşme sonrasında resmi bir açıklama yapılmadı, ancak ulusal basın, Modi’nin 22 Nisan’da Cammu Keşmir’de yaşanan saldırıya verilecek muhtemel yanıtı değerlendirdiğini belirtti.

TAM OPERASYONEL ÖZGÜRLÜK MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval gibi üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Yapılan toplantıda, 22 Nisan’daki Cammu Keşmir terör saldırısına yanıtın biçimi ve zamanlaması üzerinde duruldu, Hindistan’ın “tam operasyonel özgürlüğe sahip olduğu” ifade edildi.

PAHALGAM’DA YAŞANAN TERÖR SALDIRISI

Hindistan’ın yönetiminde bulunan Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde, silahlı kişilerin 22 Nisan’da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiği” suçlamasında bulundu. Bunun üzerine Hindistan, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya alarak, Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeden ayrılmalarını istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya almış, daha önce verilmiş tüm vizeleri iptal ettiğini açıklamıştı.

Pakistan, Hindistan’ın suçlamalarını reddederek, İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi. Ayrıca, “İndus Suları Anlaşması” dışında yapılacak nehirlere müdahalenin “savaş nedeni” olacağını açıkladı, Hindistan ile her türlü ticareti askıya aldı ve hava sahasını kapattı.