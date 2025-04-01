Hindistan’da Havai Fişek Fabrikası Patlaması: 17 Ölü

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMA

Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucunda 17 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Gujarat eyaletindeki fabrikada öğle saatlerinde meydana gelen bu olay, çevrede büyük bir paniğe yol açtı.

PATLAMADAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından çıkan yangın, fabrikanın bir bölümünün çökmesine sebep oldu. Yetkililer, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 17 olarak açıkladı ve olay yerindeki durumun ciddiyetini vurguladı. Yangın ile ilgili çalışmalar devam ediyor.