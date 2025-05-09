HİNDİSTAN’da Havalimanları Uzatıldı Süreleri

HINDİSTAN’DA HAVALİMANLARININ KAPALI KALMA SÜRESİ UZATILDI

Hindistan hükümeti, Pakistan ile yaşanan gerginlik nedeniyle ülke genelindeki 24 havalimanının kapalı kalma süresini 15 Mayıs’a kadar uzatma kararı aldı. Sivil Havacılık Bakanlığı, başlangıçta 10 Mayıs’a kadar kapalı kalması planlanan havalimanlarının, yeni alınan kararlar doğrultusunda 15 Mayıs’a kadar faaliyet göstermeyeceğini duyurdu.

KAPALILIĞI ETKİLEYEN ŞEHİRLER BELİRLENDİ

Bu karar, Chandigarh, Srinagar, Amritsar, Ludhiana, Bhuntar, Kishangarh, Patiala, Shimla, Jaisalmer, Pathankot, Jammu, Bikaner, Leh ve Porbander gibi şehirlerdeki 24 havalimanını kapsıyor. Alınan tedbirler, gerginliklerin etkilerini azaltmak amacıyla yürütülen önlemler arasında yer alıyor.