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Hindistan’da Helikopter Düşmesi, 5 Ölü

HINDISTAN’DA HELIKOPTER DÜŞTÜ, 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uttarakhand Eyaletinde meydana gelen bir helikopter kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi. Helikopterin, Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında, yerel saatle 09.00 sularında düştüğü bildiriliyor. Olay sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

BAŞBAKAN ARAŞTIRMA TALİMATI VERDİ

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, helikopter kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, helikopterin düşüş sebebinin araştırılması için gerekli adımların atılması talimatının verildiği belirtildi. Kazanın, özel amaçlar için kullanılan 7 koltuklu helikopterin Gangotri’ye doğru seyir halindeyken gerçekleştiği ifade ediliyor.

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