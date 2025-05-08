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Hindistan’da Helikopter Düştü: 6 Ölü

HELKİPTER KAZASI VE KAYIPLAR

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan Uttarkashi bölgesinde yaşanan helikopter kazasında, pilot ile birlikte toplam 6 kişi hayatını kaybediyor. Olayda 1 kişi ise yaralı olarak kurtarılıyor. Kazaya karışan helikopter, Dehra Dun şehrinden Harsil köyündeki helikopter pistine seyahat ediyordu.

BAŞBAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kazada hayatını kaybedenlerin ruhları huzur bulsun. Kederli ailelerine sabır diliyorum” diye belirtiyor. Dhami, olayla ilgili bir soruşturma emri verdiğini ve “Konuyla ilgili yetkililerle temas halindeyim. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum” şeklinde bir açıklama yapıyor.

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