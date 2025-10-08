Hindistan’da Heyelan 15 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu

HİNDİSTAN’DA HEYELAN FACİASI

Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde meydana gelen heyelan, bir yolcu otobüsünün üzerine kayaların düşmesine yol açtı ve bu olayda 15 kişi yaşamını yitirdi. Kuzey Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların ardından gelişen bu olayda, bir yolcu otobüsü kayaların altında kaldı. Yerel otoriteler, Bilaspur bölgesindeki trajik olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

CAN KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Otobüste yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu belirtilirken, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ilettikten sonra, onlara maddi destek sağlanacağını duyurdu. Bu durum, afet sonrası yardım çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

