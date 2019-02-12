Otel yangını: 17 kişi can verdi

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de korkunç bir olay meydana geldi. Bir otelde çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Arpit adlı otelde çıkan yangında en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Faciada ölenlerin bir kısmının panik sebebiyle pencereden atlamaya çalışan kadın ve çocuklar olduğu bildirildi. Yangından 35 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, otelde bir etkinlik olması nedeniyle 35 odalı binanın dolu olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Satyendra Jain, hayatını kaybedenlerin çoğunun boğulma sonucu öldüğünü, sorumluların en kısa sürede cezalandırılması gerektiğini belirtti.

TRT