Hindistan’da Sahte İçki Ölümleri Oldu

SAHTE İÇKİ TÜKETİMİYLE İLGİLİ ÖLÜMLER

YENİ DELHİ, 14 Mayıs — Hindistan’ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde sahte içki kullanımı nedeniyle en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, sahte içki satışları ile bağlantılı ölümler üzerine, aralarında tedarikçi ve elebaşı olduğu öne sürülen bir kişinin de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

YEREL YÖNETİMDEN AÇIĞA ALMALAR

Yerel yönetim, görevlerini ihmal eden 4 memuru açığa alırken, ilgili şahıslar hakkında detaylı bir inceleme başlattı. Sahte içkinin tüketildiği köylere yönlendirilen sağlık ekipleri, kapı kapı dolaşarak vatandaşları muayene etti ve sahte içki tüketenlerin hastanelere başvurması için bilgilendirici çalışmalar yaptı.

PENCAP’TAKİ GEÇMİŞTEKİ SAHTE İÇKİ OLAYLARI

Pencap eyaletinde, 2020 yılında sahte içki nedeniyle 120’den fazla kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Hindistan’da, ucuz yerli yapım kaçak içkilerin yaygın bir şekilde tüketilmesi, sahte içkiden kaynaklanan ölümleri sıklıkla gündeme getiriyor.