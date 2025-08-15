hindistan-da-sel-felaketi-40-hayat-kaybetti

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SEL BİLANÇOSU AÇIKLADI

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu büyük bir sel felaketi yaşandı. Yetkililer, Cemmu ve Keşmir’in Kishtwar bölgesinde bulunan Chashoti köyünde gerçekleşen selde, 2’si ordu mensubu olmak üzere en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 120’den fazla kişinin yaralandığını ve 220’den fazla kişinin kaybolduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü’nün (SDRF) yanı sıra asker, polis ve yerel gönüllülerin katılımlarıyla sürdürülen kurtarma çalışmalarında 120 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Afet sırasında bir aşevinin gıda dağıtımı yaptığı ve bu dağıtımda yer alan kişilerin sel akıntısına kapıldığı bildirilmekte. Yetkililer, yaralıların durumunun kritik olduğunu ve ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor.

TAZİYE VE DAYANIŞMA MESAJLARI

Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümetin durumu yakından takip ettiğini ve her koşulda Cemmu ve Keşmir’deki halkla dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı iletti. Başbakan Modi, “Afetten etkilenen herkese en kısa zamanda yardım ulaştırılması için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz” şeklinde ifade kullandı.