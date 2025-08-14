Hindistan’da Sel Nedeniyle Can Kaybı

SEL FELAKETİNDEN BÜYÜK KAYIPLAR

Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir’de meydana gelen sel felaketi, bölge halkını derinden etkiledi. Cammu Keşmir’in Kishtwar bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlar, büyük bir sel baskınına neden oldu. Yetkililer, bu felakette 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 75 kişinin yaralandığını duyurdu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgedeki selin ardından, yetkililer arama kurtarma çalışmalarına hız kazandırdı. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, kaybolan vatandaşları bulmak ve yaralıları hastaneye ulaştırmak için ellerinden geleni yapıyor. Cammu Keşmir devletinin yetkilileri, gerekli önlemlerin alınması adına çalışmalara devam ediyor.