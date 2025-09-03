Hindistan’da Sel Nedenli 30 Ölüm

YAĞIŞLAR SELE NEDEN OLDU

Hindistan’da meydana gelen şiddetli yağışlar, felakete yol açarak en az 30 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Ülkenin kuzeyinde bulunan Pencap eyaletinde aşırı yağışlar, geniş çaplı sele sebep oldu. Sonuç olarak 354 binden fazla insan selden etkilendi. Yetkililer, nehirlerin ve barajların tehlike seviyelerine yaklaşması dolayısıyla eyalette 23 bölgeyi sel bölgeleri olarak ilan etti. Yaklaşık 20 bin kişi bu riskli bölgelerden tahliye edildi.

YARDIM KAMPLARI KURULDU

Felaketten etkilenen ailelerin barınma ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampları oluşturuldu. Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, Hindistan genelinde eyalete destek olma çağrısında bulunarak, bu olayın 1988’den beri yaşanan en kötü sel felaketi olduğunu ifade etti. Hindistan’ın “gıda ambarı” olarak bilinen Pencap, özellikle buğday ve pirinç gibi temel gıda maddelerinin üretiminde önemli bir konumda duruyor.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Yaşanan afet sonrası, yaklaşık 148 bin hektarlık tarım arazisinin suyla kaplandığı ve ciddi şekilde zarar gördüğü bildirildi. Bu durum, bölgedeki tarımsal üretimi doğrudan etkiliyor ve kırsal ekonomiyi zayıflatabiliyor.