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Hindistan’da Sıcak Hava Dalgası Başladı

HINDISTAN’DA AŞIRI SICAK HAVA DALGASI

Hindistan’ın kuzeybatısını etkisi altına alan sıcak hava dalgası, halk sağlığına yönelik endişeleri artırıyor. Hindustan Times gazetesinin aktardığına göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Racastan eyaletinin kuzeybatısındaki Sri Ganganagar bölgesinde hava sıcaklığının 47,3 dereceye ulaştığını bildirdi. IMD, bölgedeki yüksek sıcaklıkların 4-5 gün boyunca etkili olmaya devam etmesini bekliyor.

SAĞLIK UZMANLARINDAN UYARILAR

Halk sağlığı uzmanları, yüksek sıcaklıkların yanı sıra nem oranının artmasının özellikle yaşlılar ve hastalar için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlar, kişilerin sıcaklığı hissetme düzeyinin bulundukları konum ve yaptıkları aktivitelere göre değişebileceğini belirtiyor. Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalmanın güneş çarpmasına yol açabileceği de vurgulanıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARTIYOR

Öte yandan, ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş’te de aşırı sıcaklardan korunmaya çalışan halk, serinlemek için klima ve vantilatör kullanımını artırıyor. Bu durum eyalette elektrik kesintilerine sebep oluyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 2024 yılında etkili olan aşırı sıcaklar ülke genelinde 100’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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