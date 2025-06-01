Hindistan’da Şiddetli Yağışlar 22 Can Aldı

HAVA KOŞULLARI ZORLAŞIYOR

Hindistan’da muson mevsiminin başlaması, hava şartlarını zorlu bir hale getiriyor. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde, ilk verilere göre 22 kişinin ağır yağışlar, ani sel ve toprak kaymalarından dolayı yaşamını yitirdiğini bildiriyor.

DEVAM EDECEK YAĞMURLARA DİKKAT

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki günlerde bu bölgede sağanak yağışların devam edeceğine ilişkin bir uyarıda buluyor. Her yıl haziran ile eylül ayları arasında gerçekleşen muson yağmurları, ülkede önemli hasara yol açabiliyor.

MAYIS AYINDAKİ KAYIPLAR

5-6 Mayıs tarihlerinde Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu, daha önce 14 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.