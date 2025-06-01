Hindistan’da Şiddetli Yağışlar 22 Can Aldı

HAVA KOŞULLARI ZORLAŞIYOR

Hindistan’da muson mevsiminin başlamasıyla birlikte hava şartları insanlara zorlu anlar yaşatıyor. Resmi kaynaklar, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde ilk tahminlere göre 22 kişinin şiddetli yağışların, ani sel ve toprak kaymalarının kurbanı olduğunu aktarıyor.

DEVAM EDECEK YAĞIŞ UYARISI

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği konusunda uyarıda bulunuyor. Her yıl haziran ile eylül arasında meydana gelen muson yağmurları, Hindistan’da büyük maddi zarar oluşturabiliyor.

ÖNCEKİ FELAKETLERİN YANSIMALARI

5-6 Mayıs tarihlerinde Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda 14 kişi hayatını kaybetmişti. Bu durum, muson mevsiminin oluşturduğu tehditleri bir kez daha gözler önüne seriyor.