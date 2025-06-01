Hindistan’da Şiddetli Yağışlar 22 Can Aldı

HAVA KOŞULLARI ZORLAŞIYOR
Hindistan’da muson mevsiminin başlaması, hava koşullarını zorlu hale getiriyor. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde gerçekleşen şiddetli yağışlar, ani sel ve toprak kaymaları sonucunda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
DEVAM EDECEK UYARISI
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki günlerde bölgede sağanak yağışların devam edeceğine dair uyarıda bulundu. Her yıl haziran ile eylül döneminde meydana gelen muson yağmurları, ülke genelinde büyük hasarlar meydana getiriyor.
ÖNCEKİ OLAYLAR
Mayıs ayının başlarında, 5-6 Mayıs tarihleri arasında Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde de şiddetli yağışlar etkili olmuş, bu olayda 14 kişi yaşamını kaybetmişti.