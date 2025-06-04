Hindistan’da Şiddetli Yağışlar 44 Hayat Kayıbı

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ETKİLERİ

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldi. Ülkenin NDTV kanalı, muson mevsimi ile beraber yaşanan bu yağışların toprak kaymaları ve ani sellerle beraber yaşamı olumsuz etkilediğini aktarıyor. Assam, Arunaçal Pradeş, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram eyaletleri, bu şiddetli havaların en çok etkilemiş olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

ZARAR GÖREN KÖYLER VE TARIM ARAZİLERİ

Yetkililerin açıklamalarına göre, şiddetli yağışlar 1500’den fazla köyü etkisi altına aldı ve 14 bin 739 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bu bölgede yağışların devam edeceği uyarısında bulundu. Her yıl haziran ile eylül döneminde gerçekleşen muson yağmurları, ülkede can kayıplarına ve maddi zarara yol açıyor.