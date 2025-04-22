Hindistan’da Turistlere Saldırı: 26 Ölü

HİNTİSTAN’DA TURİSTLERE YAPILAN SALDIRI

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 26 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının, yalnızca yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen Baisaran bölgesinde, Anantnag’daki turistik bir alanda meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, bir grup turiste yönelik düzenlenen bu saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SALDIRIYI KEŞMİR DİRENİŞİ ÜSTLENDİ

Cemmu ve Keşmir Eyalet Başbakanı Omar Abdullah, “Ölü sayısı henüz netleşmedi, bu yüzden detay vermek istemiyorum. Ancak bu saldırı, son yıllarda sivillere yönelik gördüklerimizden çok daha büyük” diyerek, olayın ciddiyetini vurguladı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen Keşmir Direnişi adlı örgüt, bölgeye 85 binden fazla yabancı yerleştirilerek “demografik değişim” yaratıldığını iddia etti ve buna karşı durulması gerektiğini ifade etti. “Bu nedenle, bölgeye yasa dışı yerleşmeye çalışanlara yönelik şiddet devam edecek” açıklamasını yaparak yaptıkları eylemi savundular.

HINDİSTAN BAŞBAKANI MODİ’DEN AÇIKLAMA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu alçakça eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecek, cezasız kalmayacaklar. Kötü emelleri asla başarıya ulaşamayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek.” dedi. Hindistan ve Pakistan arasında yer alan bu ihtilaflı bölgede meydana gelen silahlı saldırılarda bugüne kadar pek çok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.