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Hindistan’da Turistlere Saldırı: 26 Ölü

HİNDİSTAN’DA TURİSTLERE YAPILAN SALDIRI

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 26 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Anantnag bölgesindeki yalnızca yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen popüler bir turistik alan olan Baisaran’da meydana geldi. Yetkililer, saldırı sırasında bir grup turistin hedef alındığını ve bu trajik olayda 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KEŞMİR DİRENİŞİ SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Saldırının sorumluluğunu Keşmir Direnişi adlı grup üstlendi. Örgüt, bölgeye 85 binden fazla yabancının yerleştirildiğini ve bunun “demografik değişim” sağladığını öne sürdü. Açıklamada, “Bu nedenle, bölgeye yasa dışı yerleşmeye çalışanlara yönelik şiddet devam edecek” ifadesine yer verildi.

BAŞBAKAN MODİ’DEN TEPKİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, “Bu alçakça eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecek, cezasız kalmayacaklar. Kötü emelleri asla başarıya ulaşamayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek” dedi. Hindistan ve Pakistan arasındaki sürtüşmeli bölgede, silahlı saldırılar sonucunda birçok kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

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