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Hindistan’da Uçak Kazası Araştırılıyor

KARA KUTULAR BULUNDU

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Baş Sekreteri P.K. Mishra, yaptığı resmi açıklamada, “Air India 171” uçağına ait uçuş verileri kaydedicisi ve kokpit ses kayıt cihazının bulunduğunu duyurdu.

KAZA RAPORU VE SORUŞTURMA

Hindistan Federal Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu Kinjarapu, 13 Haziran’da bir kara kutunun elde edildiğini ve kaza soruşturma raporunun üç ay içerisinde açıklanacağını bildirdi. Hindistan’da basında yer alan The Hindu gazetesinin haberine göre, kara kutulardaki verilerin alınması ve analiz edilmesi süreci 4-5 gün sürebiliyor.

ULUSLARARASI YARDIM

Bazı uluslararası soruşturma kurumları, Hindistan Uçak Kazaları Soruşturma Bürosu’na kazaya yönelik soruşturmada destek vermek üzere Ahmedabad’a ulaştı. 12 Haziran’da gerçekleşen trajik kazada 274 kişi yaşamını yitirdi.

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