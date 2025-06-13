Hindistan’da Uçak Kazası Detayı Açıklandı

SON DERECE ÇARPICI DETAY

Hindistan’da gerçekleşen büyük uçak kazasında 300’e yakın kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olayla ilgili ilginç bir detay gün yüzüne çıktı. Kazadan birkaç saat önce, aynı uçağın içinde çekilen bir video sosyal medya platformlarında yayıldı. Görüntülerde, bir yolcunun Air India’ya ait uçakta klima sisteminin çalışmadığını ve koltuk ekranlarının devre dışı kaldığını belgeliyor. Videoyu kaydeden yolcu, uçuş öncesinde yaşanan teknik sorunlara rağmen uçağın havalanmasına izin verildiğini belirtti.

TEKNİK İHMAL İHTİMALİ

Videoda, içerideki havasızlık nedeniyle birçok yolcunun zor anlar geçirdiği, bazı koltuklardaki ekranların ise tamamen karardığı görülüyor. Kazanın ardından Hindistan Sivil Havacılık Kurumu kapsamlı bir soruşturma başlatırken, bu görüntüler, teknik ihmallerin kazanın nedenleri arasında yer alıp almadığı sorusunu gündeme taşıdı. Yolcunun kaydettiği video, yetkililerin güvenlik protokollerine uyma konusunda ihmalkâr olabileceği iddialarını da güçlendiriyor.