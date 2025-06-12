Hindistan’da Uçak Kazası Gerçekleşti

UÇAK KAZASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Hindistan’ın Ahmedabad bölgesinde bulunan Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na doğru havalanan Air India’ya ait yolcu uçağı, kalkıştan sadece 1 dakika sonra düştü. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, kaza sonrası yapılan incelemelerde uçağın içinde toplam 244 kişi bulunduğunu belirtti. Bu kişiler arasında 232 yolcu ve 12 mürettebat yer alıyor. Acil durum ekipleri olayın gerçekleştiği bölgeye sevk edildi.

YOLCU LİSTESİ VE VİJAY RUPANİ

Düşen uçakta 169 Hindistan vatandaşı, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı bulunduğu bildirildi. Ayrıca, Hindistan basınında çıkan haberlere göre eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani’nin de uçakta yer aldığı iddia edildi. India Today tarafından elde edilen bilgiye göre Rupani, yolcu listesinde 12. sırada yer alıyor ve Bussiness Class kategorisinde seyahat ediyordu. Rupani, 2022’deki eyalet seçimleri öncesinde istifa etmeden önce 2016’dan 2021’e kadar Gujarat Başbakanı olarak görev yapmıştı.

ENDİŞELİ BEKLENTİLER

Haberi alan komşuları, Rupani’nin evinin önünde toplanmaya başladı. Komşulardan biri, “Evet, uçağın düştüğüne ve Vijay Rupani’nin uçakta olduğuna dair haber aldım. Ancak henüz hiçbir şey doğrulanmadı. Son derece endişeliyiz. Hemen yan tarafta yaşıyoruz. 1988’den beri komşuyuz. Aile gibiyiz. Kocam aile doktorlarıydı ve onlara çok yakındı. Bunun olduğuna inanamıyorum” ifadelerini kullandı.