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Hindistan’da Uçak Kazası İncelemesi Başlatıldı

HÜKÜMETTEN YENİ İNCELEME KARARI

Hindistan’da 12 Haziran’da gerçekleşen uçak kazasının ardından, ülkedeki Boeing 787 tipi uçaklar için yeni bir inceleme süreci başlatılıyor. 12 Haziran tarihinde Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanında yaşanan bu trajik olayın ardından, Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, tüm Boeing 787 uçakları üzerinde detaylı bir inceleme yapılacağını duyurdu.

KAZA SONRASI AÇIKLAMALAR YAPILDI

Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının hala devam ettiğini aktardı. Bakan, bu süreçte uçakların güvenliği için alınan önlemleri ve yapılan incelemelerin önemini vurguladı.

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