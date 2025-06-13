Hindistan’da Uçak Kazası Meydana Geldi

HINDISTAN’DA UÇAK KAZASI

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan Londra Gatwick Havalimanı’na hareket eden yolcu uçağı, kalkıştan hemen sonra yerleşim alanına düştü. 12 yıllık “Boeing 787-8” tipi uçağın, yerel saatle 13.38’de 230 yolcu ve 12 mürettebatla havalandığı bildirildi. Facia sonucunda, uçaktaki yolcular ve uçağın düştüğü tıp fakültesi pansiyonundaki öğrenci ve stajyer doktorlar dahil, yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. Hindustan Times’ın aktardığına göre, kazanın ardından birkaç saat içinde kazayı tetikleyen nedenin araştırılması için iki kara kutudan biri bulundu. Ekipler, uçağın arkasındaki kara kutuya ulaştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise kayıtları incelemek için gerekli ekipmanları topladı. Uçağın ön kısmındaki ikinci kara kutu ise hâlâ bulunamadı ve ekipler, bu kara kutuyu bulmak için çalışıyor.

Hindistan’daki yetkililer, kazada ölü sayısının 290’ı aştığını, 50’den fazla kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede devam ettiğini açıkladı. Hindistanlı polis yetkilisi Vidhi Chaudhary, “Yaklaşık 294 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının içinde uçağın düştüğü binada kalan öğrenciler de bulunuyor” şeklinde bir basın açıklaması yaptı. Günün erken saatlerinde Hindistan Tıp Derneği Tıp Öğrencileri Ağı’ndan Swapnil Bhalodia, en az 3 öğrencinin kazada hayatını kaybettiğini ve 30 öğrencinin yaralandığını belirtti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE DESTEK

Uçakta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, düşen uçaktan mucize eseri sağ kurtuldu. Ramesh, kazadan sonra ambulansa yürürken görüntülendi. Ramesh, kazaya ilişkin “Korkmuşum. Ayağa kalktım ve koşmaya başladım. Her yerde enkaz döküntüleri vardı” dedi. İngiltere ve Hindistan çift vatandaşı olan Ramesh’in, ziyareti esnasında uçakta olduğu ve 11A koltuğunda oturduğu belirtildi.

Air India’nın bünyesinde yer alan Tata Group, X sosyal medya hesabından Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran’ın açıklamalarını paylaştı. Bu trajik olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten paylaşımda, kayıp veren ailelere dayanışma mesajı verildi. Tata Group’un hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar ödeme yapılacağı, yaralıların tıbbi masraflarının karşılanacağı bilgisi verildi. Ayrıca, uçak kazasında zarar gören BJ Tıp Koleji’nin inşasına da destek sağlanacağı ifade edildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek yaralılarla görüştü.