Hindistan’da Uçak Kazasında 240 Ölü

UÇAK KAZASI BİLGİLERİ

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki havalimanında ciddi bir uçak kazası gerçekleşti. Londra’ya sefer gerçekleştiren Air India uçağında, 12’si mürettebat olmak üzere toplam 242 kişi bulunduğu belirtildi. Polis, uçağın yerleşim alanına düştüğünü duyurdu. Uçağın düştüğü alanın doktorlar için hizmet veren bir konaklama merkezi olduğu ifade edildi. Polis, “Bölgenin neredeyse yüzde 70’i ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” diye konuştu. Air India havayolu şirketi, uçaktaki yolcuların 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı olduğunu açıkladı. Ahmedabad polis şefi, uçakta kurtulan kimsenin olmadığını belirtti ve bölgede ölü ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Hindistan polisi, uçak kazasında 240’tan fazla kayıp olduğunu doğruladı. Hayatta kalan tek kişinin durumunun rapor edildiği açıklandı. Hindistan Havayolları, uçaktaki 242 yolcudan 241’inin hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Kurtulan kişinin hastanede tedavi altında olduğu belirtiliyor. Kazadan kurtulan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, sağlık görevlileriyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Çevredekilerin kaydettiği görüntülerde, Ramesh’in yüzünde yaralar olduğu ve ambulansa yürürken topalladığı görüldü. Hindistan basınında yer alan haberlerde, hem İngiliz hem de Hindistan vatandaşı olan Ramesh’in, Hindistan ziyareti sonrası İngiltere’ye dönmek üzere uçakta bulunduğu ve 11A koltuğunda oturduğu aktarıldı.

KAZANIN NEDENİ VE DETAYLARI

Televizyon kanallarına yansıyan bilgilere göre, kaza, uçağın havalanma esnasında meydana geldi. Görüntülerde, uçağın enkazının alev aldığı ve havaalanı yakınında yoğun siyah dumanların yükseldiği gözlemlendi. Ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla hastaneye götürülen yaralıların görüntüleri de paylaşıldı. Air India, kazaya ilişkin resmi bir açıklama yaptı ve “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız” denildi. Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu ve son sinyalin kalkıştan sadece saniyeler önce alındığını belirtti.

BİLGİLENDİRME VE TEPKİLER

Hindistan Havacılık Bakanı, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” dedi. Bakan, kazanın kendisini “şok içinde bıraktığını” ifade etti. Havalimanında tüm uçuşların durdurulduğu bilgisi geldi. Londra Gatwick Havalimanı, “Bugün Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrılırken düşen AI171 sefer sayılı uçağın yerel saatle Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” açıklamasında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yaşanan olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, “İngiltere, acil şekilde gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak için Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” dedi. Başbakan Keir Starmer da kazayı “yıkıcı” olarak nitelendirdi.

RESMİ TAZİYELER

Buckingham Sarayı, Kral Charles’ın olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Charles’ın bu korkunç kaza nedeniyle “şok” olduğu ifade edildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” dedi. Başbakan, kazadan etkilenenlerin yardımına çalışanlarla iletişim halinde olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar diledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, kaza nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerini iletti.