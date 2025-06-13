Hindistan’daki Uçak Kazasında 11A Mucizesi!

Hindistan’ın Ahmedabad kentinin havalimanında bir uçak kazası yaşandı. Air India’nın Londra’ya sefer düzenleyen uçağında 12 mürettebat ile birlikte toplamda 242 kişinin bulunduğu açıklandı. Polis, uçağın yerleşim alanına düştüğünü bildirdi. Uçağın çarptığı bölgenin, doktorlar için kullanılan bir konaklama merkezi olduğu ifade edildi. Polis, “Bölgenin neredeyse yüzde 70’i ile yüzde 80’ini tahliye ettik, geri kalanını da edeceğiz” şeklinde bilgi verdi. Air India, uçakta 169 Hindistan, 53 İngiliz, 7 Portekiz ve 1 Kanada vatandaşı olduğunu duyurdu. Ahmedabad polis şefi, uçakta kurtulan olmadığını belirtti ve kazanın olduğu yerde ölü ve yaralıların bulunduğunu aktardı.

240’TAN FAZLA ÖLÜ

Hindistan polisi, uçak kazasında 240’tan fazla ölü olduğunu bildirdi. Kazadan hayatta kalan 1 kişi olduğu belirtildi. Hindistan Havayolları, uçaktaki 242 yolcudan 241’inin hayatını kaybettiğini doğruladı. Kurtulan kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Uçağın düşmesinin ardından sağ kurtulan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, sağlık görevlisiyle ambulansa yürürken görüntülendi. Ramesh’in yüzünde yaralar olduğu ve topallayarak hareket ettiği kaydedildi. İngiltere ve Hindistan çift vatandaşı olan Ramesh’in Hindistan ziyareti sonrası geri dönerken uçakta bulunduğu ve 11A koltuğunda oturduğu bilgisi verildi.

KAÇA NEDEN OLAN DURUM

Televizyon kanallarının aktardığına göre, kaza uçağın havalanırken gerçekleşti. Uçağın enkazının alev aldığı ve havaalanı çevresinde yoğun siyah dumanların yükseldiği görüntülerde yer aldı. Ayrıca, sedyelerle taşınan yaralıların ambulanslara götürüldüğü anlar da kaydedildi. Air India, kaza hakkında bir açıklama yaparak “Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve güncellemeleri en kısa zamanda paylaşacağız” dedi.

KALKIŞTAN ÖNCE İLETİŞİM KESİLDİ

Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu bildirdi. Uçaktan son sinyalin kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı belirtildi. Flightradar, “Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08’de, 625 feet yükseklikteyken kesildi” ifadesini kullandı. Hindistan Havacılık Bakanı, “En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi” açıklamasını yaptı. Bakan, kaza nedeniyle “şok içinde olduğunu” ve “yıkıldığını” ifade etti. Havalimanında tüm uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

LONDRA’DAN DOĞRULAMA

Londra Gatwick Havalimanı, olayla ilgili açıklama yaparak “Ahmedabad Havalimanı’ndan ayrıldığında düşen AI171 sefer sayılı uçağın Londra Gatwick’e iniş yapacağını doğrulayabiliriz” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Hindistan, Ahmedabad’daki yıkıcı uçak kazasıyla ilgili haberlerden derin bir üzüntü duyuyor” dedi. Bakan Lammy, “İngiltere, süratle gerçekleri ortaya koymak ve destek sağlamak adına Hindistan’daki yerel yetkililerle çalışıyor” şeklinde ekleme yaptı. Başbakan Keir Starmer ise kazayı “yıkıcı” olarak nitelendirdi ve güncellemeleri takip ettiğini belirtti; “Düşüncelerim yolcular ve aileleriyle” dedi.

KRAL CHARLES VE DEVLET YETKİLİLERİ

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles’ın kazayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı. Kral’ın korkunç kaza nedeniyle çaresizce şok yaşadığı belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Ahmedabad’da yaşanan trajedi bizleri hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı” dedi. Başbakan, kazadan etkilenenler için çalışan bakanlar ve yetkililerle iletişim kurduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’DEN TAZİYE VE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum” dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yaşanan kazayla ilgili yazılı açıklama yaparak, “Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.