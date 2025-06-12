Hindistan’dan İngiltere’ye uçak düştü

DÜŞEN UÇAK HAKKINDA SON DURUM

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki havalimanından kalkış yapan ve İngiltere’ye yönelen yolcu uçağı düştü. Alınan bilgilere göre uçakta toplamda 242 yolcu bulunuyor. Uçağın yerleşim alanına düştüğü öğrenilirken, bu durum büyük bir felakete yol açıyor.

UÇAK MODELİ VE SEFER BİLGİLERİ

Flightradar, düşen uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu açıklıyor. AI171 sefer sayılı bu uçak Londra’ya gitmekteydi. Uçağın düşme anı, Hindistan’daki televizyon kanallarına anında yansıdı.