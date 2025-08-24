Hindistan Dışişleri Bakanı, Ticaretin Boyutunu Vurguladı

JAISHANKAR’IN AÇIKLAMALARI

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya’dan yapılan petrol ithalatının ABD tarafından eleştirilmesine yanıt verdi. Jaishankar, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı fonladığımızı söylüyorlar ancak Rusya-Avrupa ticareti, Hindistan-Rusya ticaretinden daha büyük” dedi. Bu ifadelerle, Avrupa’nın Rusya ile daha fazla ticaret yaptığını vurguladı.

ABD GÜMRÜK VERGİLERİNE ELEŞTİRİ

Jaishankar, Hindistan’ın Rusya’dan petrol almasının ardından ABD’nin gümrük vergisini artırma kararını ‘haksız ve anlamsız’ olarak değerlendirdi. Ayrıca, “Eğer argümanınız enerji ise Avrupa daha çok enerji alıyor. Argümanınız kimin daha çok ticaret yaptığıysa, Avrupa bizden daha çok yapıyor” şeklinde konuştu. Bu şekilde Avrupa’nın ticaret hacminin Hindistan’ınkini geçtiğini ifade etti.

ABD’NİN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Jaishankar, ABD’nin Rusya ile ticaret yapan diğer ülkeleri eleştirmesini ‘komik’ buldu. “Petrol almakla ilgili bir probleminiz varsa almayın. Kimse sizi almaya zorlamıyor” ifadeleriyle, diğer ülkelerin petrol alım tercihine dair görüşlerini dile getirdi. Hindistan’ın kendi ulusal çıkarları doğrultusunda karar verme hakkına sahip olduğunu belirten Jaishankar, gerilen ilişkilere rağmen ABD ile müzakerelerini sürdürdüklerinin altını çizdi.