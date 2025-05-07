Hindistan Füze Saldırıları, Gerilim Arttı

Hindistan’ın Pakistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik düzenlediği füze saldırıları, bölgede tansiyonu artırırken, askeri gerilimin sonuçları da ağırlaşıyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın saldırıları sonucunda ölü sayısının 8’e, yaralı sayısının ise 35’e çıktığını belirtti. Pakistan kaynakları, Hindistan’a karşı misilleme olarak 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğünü ifade etti. “Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir.” denildi.

MİSİLLEME GELİYOR

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu misilleme saldırısı olarak bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna dair açıklama yapılmadı. Ayrıca, Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde, Hindistan’a ait bir kontrol noktasının füze saldırısında yok edildiği bildirildi.

HAVAYOLU YASAKLANDI

Pakistan’da Samaa TV’nin haberine göre, ülke hava sahasını 48 saatliğine kapattı ve tüm iç ile dış hat uçuşları askıya alındı. Öte yandan, India Today’a açıklama yapan üst düzey hükümet yetkilileri, Hindistan’ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini öne sürdü. Hindistan ordusu ise yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Kontrol Hattı ve Cammu Keşmir sınırındaki mevzilerden ateş açtığını bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini ve Hindistan Silahlı Kuvvetleri’nin “Sindoor Operasyonu” adını verdiği operasyonu doğruladığını aktardı.

GERİLİMİN NEDENİ AÇIKLANDI

Yaşanan bu askeri gerginlik, Pakistan hükümetinin Hindistan’ın askeri operasyon başlatmayı planladığına dair “güvenilir istihbarat” aldığı bilgisinin açıklanmasının ardından patlak verdi. 22 Nisan’da Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da gerçekleşen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi, Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimi daha da artırmıştı. Hindistan, saldırıda Pakistan’ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi bu iddiaları reddetti.