Hindistan Füzelerle Pakistan’a Saldırdı!

PENÇE GÖSTERİLERİ VE HAVA SALDIRILARI

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik füze saldırıları düzenlediğini bildirdi. Chaudhry, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan, bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” şeklinde konuştu. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı. Pakistan, hava sahasını 48 saat boyunca kapatırken yolcu uçakları bu bölgeden hava sahasını terk etti.

HİNDİSTAN’DAN CEMMU KEŞMİR OPERASYONU

Hindistan ordusu, terör örgütlerine yönelik olarak Cammu Keşmir’de Sindoor operasyonu başlattıklarını açıklayıp toplam 9 noktanın hedef alındığını duyurdu. Saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğunu belirten yetkililer, “Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi” ifadelerini kullandı.

CAMMU KEŞMİR’DE KANLI SALDIRI VE DİPLOMATİK TANSİYON

22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı oluşmuştu. Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini iddia ederek, Pakistan’a karşı bir dizi sert önlem almayı tercih etti. İndus Suları Anlaşması’nı askıya alarak Pakistan’a su akışını durdurma yönünde adımlar atan Hindistan, ülkedeki Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesi ve vize işlemlerinin askıya alınması gibi kararlar aldı. Pakistan ise bu suçlamaları reddederek, Hindistan’la tüm ticari ilişkileri askıya aldı, hava sahasını kapattı ve diplomatik personel sayısını kısıtladı. Ayrıca Pakistan, İndus Nehri üzerindeki her türlü tek taraflı müdahaleyi savaş sebebi sayacağını belirtti.