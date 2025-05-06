Hindistan Füzelerle Pakistan’a Saldırdı

PAKİSTAN’DAN HINDİSTAN’A FÜZE SALDIRISI İDDİASI

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Chaudhry, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan, bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” şeklinde açıklama yaptı. Yapılan saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 12’nin yaralandığı aktarıldı. Bunun üzerine Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı ve yolcu uçakları bu bölgeden ayrıldı.

HINDİSTAN’DAN CEMMU KEŞMİR’DE OPERASYON

Hindistan ordusu da terör altyapısına yönelik olarak Cemmu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında toplam 9 noktanın hedef alındığı, saldırıların ise ölçülü ve tırmandırıcı nitelikte olduğu ifade edildi. “Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı. Hindistan, hedef seçiminde itidal gösterdi” ifadesi kullanıldı.

KANLI SALDIRI VE DİPLOMATİK GERİLİM

22 Nisan tarihinde Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini iddia ederek Pakistan’a karşı sert önlemler almaya başlamıştı. İndus Suları Anlaşması’nı askıya alarak Pakistan’a su akışını durdurma sinyali veren Hindistan, ayrıca ülkesindeki Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesi ve vize işlemlerinin iptal edilmesi kararını almıştı. Pakistan ise bu suçlamaları reddedip, Hindistan ile tüm ticari ilişkileri askıya almış, hava sahasını kapatmış ve diplomatik personel sayılarına kısıtlama getirmişti. Ayrıca Pakistan, İndus Nehri üzerindeki her türlü tek taraflı müdahaleyi savaş nedeni sayacağını belirtilmişti.