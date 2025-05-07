Hindistan Hava Kuvvetleri’nden Saldırı Açıklaması

Pakistan ordusunun Açıklamalari

Pakistan ordusu, Hindistan’ın “Sindoor Operasyonu” çerçevesinde gerçekleştirdiği askeri saldırılarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını bildirdi. Pakistan Hava Kuvvetleri’nin bu saldırılara karşılık olarak 2 Hindistan savaş uçağını düşürdüğü öne sürüldü. Hindistan’ın Sindoor Operasyonu çerçevesinde Pakistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik düzenlediği füze saldırılarının sonuçları yavaş yavaş netleşiyor.

Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor

Pakistan ordusuna ait Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi’nden (ISPR) yapılan açıklamada, saldırılarda bir çocuğun da dahil olduğu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, detaylı hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin (PAF) Hindistan’a ait 2 savaş uçağını düşürdüğü iddia ediliyor. Operasyona katılan tüm PAF uçaklarının güvenli bir şekilde üslerine döndüğü bildirildi.

Hindistan Ordusundan Açıklama

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Sindoor Operasyonu” ile “adaletin sağlandığını” belirtti. Ayrıca, Pakistan’ın Poonch-Rajauri bölgesindeki Bhimber Gali köyüne topçu ateşi açarak ateşkes anlaşmasını tekrar ihlal ettiğini ifade etti. Hindistan, Pakistan toprağına yönelik yaptığı füze saldırılarını doğruladı ve Cemmu Keşmir’de Sindoor Operasyonu’nu başlattığını açıkladı.

Gerginlik ve İstihbaratlar

Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı. Hindistan, bu saldırıların “ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikteki” nitelikte olduğunu ve 9 noktadaki terör altyapısını hedef aldığını bildirdi. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın saldırılarına karşılık vermeyecekleri konusunda ifade vermişti.

Hindistan-Pakistan gerilimi, 22 Nisan’da Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da gerçekleşen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesiyle tırmanmıştı. Hindistan, bu saldırıda Pakistan’ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi bu iddiaları reddetmişti. Pakistan hükümeti, recentes günlerde Hindistan’ın askeri operasyon planladığına dair “güvenilir istihbaratlar” aldığını açıklamıştı.