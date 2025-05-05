Hindistan Hava Savunma Sistemleri Alarmda

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YÜKSEK ALARMDA

Hindistan’da hava savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde olduğu duyuruldu. Başbakan Narendra Modi, Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh ile bir araya geldi. Singh, Modi’yle gerçekleştirdiği görüşmede, hava savunma ağıyla ilgili kritik bir bilgi vererek, yüksek alarm seviyesinin sürdüğünü aktardı.

UZUN MENZİLLİ GÖREVLER VE OPERASYONEL HAZIRLIK

Singh, batı sınırı boyunca uzun menzilli görev uçuşları gerçekleştiren kuvvetlerin operasyonel hazırlık durumu hakkında Modi’ye bilgi sundu. Ayrıca, bölgedeki hava üslerinde Operasyonel Hazırlık Platformlarının (ORP) sayısının artırıldığını söyledi. Bu durum, ülkenin hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.