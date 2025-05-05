Hindistan Hava Savunması Yüksek Alarmda

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YÜKSEK ALARMDA

Hindistan’ın hava savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulduğu bildiriliyor. Başbakan Narendra Modi, Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh ile bir araya geldi. Singh, bu görüşme sırasında, hava savunma ağının yüksek alarm durumunun sürdüğünü aktarıyor.

UZUN MENZİLLİ GÖREV UÇUŞLARI

Singh, batı sınırı boyunca uzun menzilli görev uçuşları yapan kuvvetlerin operasyonel hazırlık durumuyla ilgili olarak Modi’ye bilgiler verdi. Ayrıca, bölgedeki hava üslerinde Operasyonel Hazırlık Platformlarının (ORP) sayısının artırıldığını belirtiyor. Bu adımlar, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir yer tutuyor.