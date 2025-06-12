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Hindistan Havayolları Uçağı Düştü

UÇAK KAZASI DURUMU

Hindistan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, İngiltere’nin Birmingham kentine gitmekteyken Ahmedabad’da düştü. Uçakta bulunan 242 yolcunun bulunduğu bilgiler arasında yer alıyor. Uçak, Meghani Nagar isimli yerleşim bölgesine düştü.

BÖLGEDE PANİK VE KAPANAN YOLLAR

Düşme olayı sonrası bölgeye giden tüm yollar kapatıldı. Uçağın düştüğü yerleşim alanı büyük bir panik yaşadı ve bu sırada etrafı siyah dumanlar kapladı. Olay, ciddi bir endişe ve telaş yaratırken, bölgedeki durum ciddiyetle devam ediyor.

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