Hindistan Hükümeti Kripto Para Düzenlemesi Yönetiyor

HİNDİSTAN HÜKÜMETİ KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNE YENİ BİR YAKLAŞIM GETİRİYOR

Hindistan hükümeti, kripto para düzenlemeleri konusunda beklenmedik bir karar aldı. Reuters’ın ulaşabildiği resmi belgeye göre, ülke kapsamlı bir düzenleme yerine mevcut sınırlı kontrol sistemini devam ettirmeyi tercih ediyor. Hindistan Merkez Bankası, kripto paraları etkili bir şekilde düzenlemenin son derece zor bir süreç olduğunu değerlendiriyor. Hükümet belgesi, dijital varlıkların ana akım finansal sisteme entegrasyonunun beklenmedik riskler ortaya çıkaracağını belirtiyor.

DİJİTAL VARLIKLARA İLİŞKİN RİSKLERİ VURGULUYOR

Belgede, mutlak yasaklamanın spekülatif kripto varlıklarla ilgili endişe verici riskleri ele alabileceği, ancak eşler arası transferlerle merkeziyetsiz borsalardaki (DeFi) faaliyetlerin engellenemeyeceği ifade ediliyor. Şu anda küresel borsaların, kara para aklamayla mücadele kontrolleri için yerel bir otoriteye kaydolmaları halinde Hindistan’da faaliyet gösterebileceği belirtiliyor. Ancak, kripto kazançları üzerindeki yüksek vergiler ve merkez bankasının sürekli uyarıları, resmi finansal sistem içindeki ticareti minimal seviyede tutuyor.

HÜKÜMETİN DEĞERLENDİRMELERİ VE MEVCUT DURUM

Hintliler, şu an itibariyle yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde kripto para saklıyor. Hükümet, bu miktarın ne önemli ne de finansal istikrar için bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyor. Sınırlı düzenleyici netlik, bugüne kadar riskleri kontrol altında tutuyor. Vergi ve diğer yasaların, spekülasyonu caydırdığını ve dolandırıcılığı cezalandırdığını belirtiyor. Dünya genelindeki farklı yaklaşımlar dikkate alındığında, kripto paralar için net veya tek tip bir politika belirlemenin kolay olmadığını da vurguluyor.