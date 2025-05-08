Hindistan İHA’larıyla Saldırdı: 1 Ölü

PAKİSTAN’DA HINDİSTAN’IN İHA SALDIRISI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın çeşitli bölgelere insansız hava aracı ile saldırdığına dair açıklamalarda bulundu. Yapılan saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 4 Pakistan askeri de yaralanıyor. Hindistan’ın Pakistan’a karşı devam eden saldırılarına ilişkin Chaudhry, “Dün gece, Hindistan çok sayıda bölgeye İHA göndererek bir başka saldırganlık eylemi sergiledi. Bunlardan biri Lahor yakınlarında askeri bir hedefi vurmayı başardı. Bir sivil hayatını kaybetti, 4 Pakistan askeri yaralandı” dedi.

HINDİSTAN’A AİT İHA’LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Chaudhry, Pakistan ordusunun Hindistan’a ait 12 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini de aktardı. Ayrıca, “Hindistan İHA’ları Pakistan hava sahasına göndermeye devam ediyor. Bu açık saldırganlığın bedelini ağır ödemeye devam edecek” ifadeleriyle durumu vurguladı.

PENCAP’TA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Pakistan medyasının aktarımına göre, Pencap Sağlık Bakanlığı tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan etti ve toplam yatak kapasitesinin yarısını acil durumlar için ayırdı. Hastanelerde personelin 24 saat boyunca hazır bulunacağı, acil olmayan ameliyatların erteleneceği ve tüm kan gruplarına ait kan torbalarının temin edilmesi gerektiği belirtiliyor.

HAVALİMANLARINDA OPERASYONLAR ASKIDA

Pakistan Havalimanı Otoritesi, Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarında operasyonların geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Otorite, Lahor, Sialkot, Karaçi ve İslamabad havalimanlarının bugün yerel saatle 12.00’ye kadar hizmet veremeyeceğini açıkladı.