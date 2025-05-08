Hindistan İHA Parçaları Pakistan’da Bulundu

HAVA SALDIRILARINDAN SONRA UÇUŞLAR DURDURULDU

Hindistan’ın Pakistan’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası, Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu bildiriliyor. Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, söz konusu üç havaalanındaki uçuş operasyonlarına öğle saatlerine kadar ara verildiğini açıklıyor. Bu durum, birçok hava yolu şirketinin Pakistan seferlerini askıya almasına sebep oluyor.

İHA PARÇALARI BULUNDU

Pakistan’ın Pencap eyaletinde, Hindistan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçalarının tespit edildiği ifade ediliyor. Bu İHA parçalarının incelenmek üzere bir laboratuvara götürüldüğü belirtiliyor. Ayrıca, Pencap eyaletinin başkenti Lahor’daki bir havaalanının yakınında üç patlama sesi duyulduğu hakkında bilgiler paylaşılıyor.