Hindistan İHA Parçaları Pakistan’da Bulundu

HİNDİSTAN’A AİT İHA PARÇALARI BULUNDU

Pakistan’ın Pencap eyaletinde, Hindistan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçalarının bulunduğu bildiriliyor. Geo TV’nin polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, eyaletin Chakwal bölgesinde bu İHA’nın parçaları ele geçirildi. Diğer bir kaynak olan Samaa TV ise, söz konusu İHA parçalarının inceleme için bir laboratuvara götürüldüğünü aktarıyor.

PATLAMALAR DUYULDU

Ayrıca, Pencap eyaletinin başkenti Lahor’da bir havaalanının yakınında 3 patlama sesi duyulduğu belirtiliyor. Bu durum, bölgedeki gerilimi artıran farklı gelişmelerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI VE CEVAP GİBİ YAKLAŞIMLAR

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına misilleme yapmak amacıyla 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ile Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak nitelendirdiği 9 hedefin vurulduğunu açıkladı. İslamabad yönetimi ise, bu saldırılar sonucunda 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını bildirdi.

SAVAŞ UÇAKLARININ DÜŞÜRÜLMESİ

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırıları sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Ancak Hindistan yönetimi bu iddiaları doğrulamaktan kaçındı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında askeri saldırıları “Sindoor operasyonu” olarak adlandırmış ve bu durumu “gurur anı” olarak değerlendirmişti. “Sindoor” kelimesi, Hintçe sözlüğünde “evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz” anlamına geliyor.