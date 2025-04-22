Hindistan İle Ticaret Anlaşması Sağlandı

TİCARET ANLAŞMASI İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni gümrük vergilerinin ardından 18 ülkeden yazılı teklifler aldıklarını belirtti. Leavitt, ABD ile Hindistan’ın ticaret anlaşmasının şartları üzerinde mutabakata vardığını ifade etti. 2 Nisan’da Trump’ın ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini açıkladığını hatırlatan Leavitt, bu konuda son gelişmeleri aktardı.

Leavitt, Trump yönetiminin, ticaret müzakereleri çerçevesinde şu ana kadar 18 ülkeden vergilerle ilgili yazılı teklif aldığını vurguladı. Ayrıca, bu hafta boyunca ticaret müzakerelerini yürüten ekibin 34 ülke ile doğrudan görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı. Bu görüşmelerin, ekonomik işbirliği ve vergilerin belirlenmesi konusunda önemli ilerlemelere zemin hazırlayacağını kaydetti.

Leavitt, basının pek dikkat etmediği bir gelişmeye dikkat çekerek, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Hindistan ziyaretinden sonra 21 Nisan itibarıyla Hindistan ile ticaret anlaşmasının şartları üzerinde uzlaşma sağlandığını duyurdu. Leavitt, bu durumun ABD’nin dış ticaret stratejisi açısından “önemli bir adım” olduğunu söyleyerek bu gelişmeyi değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da yaptığı açıklamada, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirtmiş, birçok ülkeye de farklı oranlarda ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Tepkiler üzerine, karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün boyunca askıya alacağını bildirmişti. Bununla birlikte, Trump, Çin’e uygulanan tarife oranını yüzde 145’e yükseltmişti. Bu hamleye karşılık olarak, Pekin yönetimi ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi getirmişti. Çin hariç gümrük vergilerinin askıya alınmasının ardından, ABD ve diğer ülkeler arasında ticaret müzakereleri başlamıştı. Trump, Hindistan’dan yapılan ithalatlara yüzde 26 gümrük vergisi uygulanacağını da açıklamıştı.