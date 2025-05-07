Hindistan’ın Pakistan’a Yönelik Saldırısı Artıyor

BÖLGEDEKİ TANSİYON YÜKSELDİ

Hindistan’ın Pakistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları, bölgede tansiyonu önemli ölçüde artırırken, askeri gerilimlerin sonuçları giderek daha da ağırlaşıyor. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın bu saldırılarında can kaybının 26’ya, yaralı sayısının ise 45’e çıktığını bildirdi.

SAVUNMA HAREKETLERİ VE HASARLAR

Chaudhry, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin (PAF) Hindistan’a ait savaş uçaklarını düşürdüğünü de ifade ederek, “Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait 5 uçağın düşürüldüğü doğrulandı. Pakistan güçleri hem karada hem de havada birçok hasara yol açtı” şeklinde açıklamada bulundu. Saldırılarda 6 farklı noktadan toplamda 24 saldırı yapıldığını ve bu noktaların tamamının sivil alanlar olduğunu belirten Chaudhry, özellikle camilerin hedef alındığını ve çevredeki yerleşimlerin ciddi zarar gördüğünü aktardı.

İDDİALAR VE KAYIPLAR

Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF), Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait 5 jet ile 1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü iddiaları öne sürüldü. Ayrıca, Pakistan tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının, iki ülke arasındaki fiili sınır olan Kontrol Hattı’ndaki (LoC) bir Hint mevzisinin imha edilmesine neden olduğu ifade edildi. Özellikle Muzafferabad’da bulunan Bilal Cami’nin, Hindistan’ın saldırısında yıkıma uğraması, yaşanan olayların boyutlarını gözler önüne serdi.

ASKERİ GÖRÜŞMELER VE GERİLİM

Pakistan ordusu, Hindistan’ın 3 farklı bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini açıklarken, Hindistan Silahlı Kuvvetleri bu operasyonun adının “Sindoor Operasyonu” olduğunu duyurdu. Yaşanan askeri gerginlik, Pakistan hükümetinin Hindistan’ın askeri operasyon planladığına dair “güvenilir istihbarat” aldığına dair açıklamalardan sonra meydana geldi. Ayrıca, 22 Nisan’da Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da bulunan turistik bir noktada düzenlenen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi de Hindistan-Pakistan gerginliğini artırmaya devam ediyor. Hindistan, saldırıda Pakistan’ın rolü olduğunu öne sürerken, İslamabad yönetimi bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.