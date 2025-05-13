Hindistan’ın Saldırısında 40 Sivil Öldü

HİNDİSTAN’IN FÜZE SALDIRILARIYLA YAŞANAN KAYIPLAR

Hindistan’ın geçtiğimiz hafta Pakistan’a yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucu, içlerinde 15 çocuk ve 7 kadının bulunduğu en az 40 sivil yaşamını yitiriyor ve 121 kişi de yaralanıyor.

Pakistan ORDU’SUNUN AÇIKLAMASI

Pakistan ordusunun Halkla İlişkiler Birimi tarafından salı günü yapılan açıklamada, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nden 11 mensubun, ülkeyi savunma sırasında yaşamını yitirdiği ve 78 kişinin de yaralandığı bilgisi veriliyor. Hayatını kaybedenler arasında 6 kişinin Kara Kuvvetleri, 5 kişinin Hava Kuvvetleri mensubu olduğu belirtiliyor.