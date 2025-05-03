Hindistan, İthalatı Yasakladı, Gerginlik Artıyor

HINDISTAN’DAN YENİ İTHALAT YASAKLARI

Hindistan, Cammu Keşmir bölgesinde gerçekleşen saldırının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle bu ülkeden gerçekleştirilen tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasaklıyor. Hint televizyonu NDTV’de yer alan habere göre, Hindistan Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı bildiride, “Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.” denildi. Bu yasağın hemen yürürlüğe gireceği ve kararın “ulusal güvenlik ve kamu politikası” nedeniyle alındığı ifade edildi.

POSTA VE KARGOLARA YASAK GETİRİLDİ

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan’dan hava ve kara yoluyla gelen tüm posta ve kargoların alımını da askıya aldı. Ayrıca Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişinin ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaretinin yasaklandığını duyurdu. Hindistan’ın Pakistan’dan ithal ettiği ürünler arasında ilaç, meyve ve yağlı tohumlar bulunuyor.

TERÖR SALDIRISI VE SONUÇLARI

Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da gerçekleşen terör saldırısında silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi yaşamını yitirmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Hindistan, saldırıyı gerçekleştirenlerin “Pakistan’dan geldiği” suçlamasında bulunarak, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı ve Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Bununla birlikte, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığı ve daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiği bildirildi. Pakistan ise suçlamaları reddederek Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirdi ve “İndus Suları Anlaşması”nın dışına çıkılması halinde nehirlere yapılacak müdahaleleri “savaş nedeni” sayacağını ilan etti. Ayrıca Hindistan ile her türlü ticareti askıya alarak hava sahasını kapattı.