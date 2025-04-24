Hindistan, IWT’yi Askıya Aldı

HİNDİSTAN’IN ANLAŞMAYI ASKIYA ALMASI

Hindistan, Cammu Keşmir’deki terör saldırısının ardından Pakistan ile 1960 yılında imzalanan “İndus Suları Anlaşması”nı (IWT) askıya aldı. Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da yaşanan terör saldırısında 26 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin yaralanması sonrasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan’daki resmi ziyaretini yarıda keserek başkent Yeni Delhi’ye dönmüş ve kabinesiyle biraraya gelmişti. Başbakan Modi, Kabine Güvenliği Komitesi (CCS) toplantısında, terör saldırısının sınır ötesi bağlantılarını ortaya çıkarma çabalarını ve yeni alınacak önlemleri ele almıştı. Yeni önlemler doğrultusunda, Hindistan ile Pakistan arasında 1960 yılında karşılıklı imzalanan IWT askıya alınmıştı.

İNDUS NEHRİ’NİN ÖNEMİ

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nden doğan İndus Nehri, kuzeybatı yönünde Hindistan’ın Ladakh ve Cammu Keşmir bölümlerinden geçip, Pakistan’ın Azad Cammu Keşmir, Gilgit Baltistan, Pencap ve Sindh eyaletlerini aşıp Karaçi yakınlarından Arap Denizi’ne ulaşıyor. Nehir sisteminin yüzde 47’si Pakistan’a, yüzde 37’si Hindistan’a aittir, geriye kalan kısmı ise Afganistan’ın doğusu ve Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde yer alıyor. Yıllık ortalama debisi 208 milyar metreküp olan İndus, Fırat ve Dicle nehirlerinin toplam kapasitesinin yaklaşık 2.2 katıdır. İndus Nehri, Pakistan’da gıda üretiminin yüzde 90’ına su sağlarken, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 25’ine katkıda bulunuyor.

ANLAŞMANIN TARİHİ VE KAPSAMI

İndus Suları Anlaşması, Pakistan ile Hindistan arasında, Dünya Bankası garantörlüğünde Eylül 1960’ta imzalandı. Anlaşma, Hindistan’ın ilk Başbakanı Cevahirlal Nehru ve Pakistan eski Cumhurbaşkanı General Eyüb Han tarafından, yaklaşık 10 yıl süren aracılığın ardından imza altına alındı. İki ülkenin İndus Nehri sisteminin sularını kullanma hak ve yükümlülüklerini belirleyen bu anlaşma, İndus Havzası’nın doğusundaki ve batısındaki altı nehri iki ülke arasında paylaştırdı. Anlaşmaya göre, İndus Nehri’ni besleyen nehirlerden Beas, Ravi ve Sutlej’in kontrolü Hindistan’a; Indus, Jhelum ve Chenab’ın kontrolü Pakistan’a verildi. Hindistan’a verilen nehirler, İndus’u daha fazla beslediği için Pakistan’a bu nehirler üzerinde haklar tanındı. Ayrıca, Hindistan’a enerji üretimi, tarım ve balıkçılık haklarına ilişkin maddeler de eklendi.

İHTİLAFLAR VE GÜNCEL DURUM

Hindistan ve Pakistan’dan temsilcilerden oluşan ikili “Daimi İndus Komisyonu”, yeni işbirlikleri veya muhtemel ihtilafların çözümü için bir mekanizma sağlar. İki tarafın her yıl en az bir kere dönüşümlü olarak Hindistan ve Pakistan’da toplanması gerekirken, İndus Suları Anlaşması çerçevesinde anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hindistan’ın Chenab ve Jhelum nehirleri üzerindeki Ratle ve Kişanganga hidroelektrik santrali projelerinin tasarımının, IWT düzenlemelerini ihlal ettiği tartışılmakta. Pakistan, inşası planlanan bu santrallerin tarımsal su akışını keseceğini savunurken, Hindistan projelerin anlaşmanın şartlarına göre uyumlu olduğunda ısrar ediyor. Pakistan sorunun çözümü için konuyu Lahey merkezli Daimi Tahkim Mahkemesi’ne taşımış, ancak Hindistan tahkim mahkemesinin yetkisini reddetmişti. Geçen yıl Yeni Delhi, anlaşmanın resmen gözden geçirilmesini talep etse de İslamabad, bunun tamamen uygulanmasına bağlı olduğunu belirtiyor.

BARAJ PROJELERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

Pakistan, Hindistan’ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle 2019’da Dünya Bankası’na şikayette bulunmuştu. Dünya Bankası, iki ülke yetkilileriyle gerçekleştirdiği Mayıs 2020 tarihli toplantılarda karar alamadan sona erdi. Buna rağmen Hindistan, 2007’de inşasına başlanan Kişanganga Barajı’nı 2018’de açmış ve Ratle Barajı’nın 2026’da açılması planlanıyor. Hindistan, baraj projelerinin anlaşma ile uyumlu olduğunu savunuyor. İndus Nehri üzerinde yapılan bu barajlar nedeniyle Pakistan’da su kıtlığı ve su baskını riskleri bulunuyor. Pakistan ekonomisinin yüzde 20’sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu bildiriliyor.