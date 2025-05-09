Hindistan, Keşmir’de Ateş Açtı

HINDISTAN’IN ATEŞ AÇMASI SONUCU CAN KAYIPLARI

Hindistan’ın kontrolündeki Keşmir bölgesine ateş açması sonucunda 5 Pakistanlı sivil hayatını kaybetti, 29 sivil yaralandı. Pakistan ordusu, Hindistan’a ait 6 insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü belirtirken, Hindistan, Pakistan’a yönelik bir füze saldırısının kaydını paylaştı. Hindistan-Pakistan sınırındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde çatışmalar devam ediyor. Pakistanlı yetkililer, Keşmir’i bölen Kontrol Hattı yakınlarındaki yerlerde Hindistan’ın yoğun topçu atışları sonucunda 5 Pakistanlı sivilin öldüğünü ve 29 sivilin yaralandığını aktardı. Sınır bölgesindeki kasabalarda çatışma seslerinin sabah saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi.

PATLAYICI FÜZE SALDIRILARI VE HINDISTAN’IN İDDIALARI

Güvenlik kaynaklarına göre Pakistan, Keşmir’deki tartışmalı sınır boyunca Hindistan ordusuna ait kontrol noktalarını imha etti. Hindistan ordusu, Pakistan topraklarına yönelik gerçekleştirilen bir füze saldırısının videosunu yayınladı. Hint ordusu, Pakistan’ı gece boyunca saldırılarda bulunmakla suçladı. Pakistan’ın Cemmu, Pathankot ve Udhampur’dan bulunan askeri üsleri İHA ve füzelerle hedef aldığı bildirildi. Ancak Pakistanlı yetkililer, ordunun şu ana kadar Hindistan’ın saldırılarına karşı yalnızca savunma amaçlı önlemler aldığını açıkladı.

İHA’LARIN DÜŞÜRÜLMESİ VE SON DURUM

Güvenlik ve askeri kaynaklara göre Pakistan ordusu, Pencap eyaletinin çeşitli noktalarında Hindistan’a ait 6 İsrail yapımı İHA daha düşürdü ve böylece toplam düşürülen İHA sayısı 35’e çıktı. Düşürülen İHA’lardan 4’ü Okara’da, diğerleri ise Pakpattan ve Vehari’de etkisiz hale getirildi. İHA’ların Pakistan topraklarına girdiği ve imha edilmeden önce izlendiği belirtildi. İHA’ların enkazının yoğun nüfuslu köylerin yakınındaki tarım arazilerine düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Pakistan ordusu, daha önce yaptığı bir açıklamada, Hindistan’a ait 29 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.