Hindistan, Keşmir’de çatışma yaşandı

HİNDİSTAN’LA PAKİSTAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALARDA CAN KAYBI

Srinagar’da, Hindistan kontrolündeki Keşmir eyaletinin yazlık başkenti olan Srinagar kentinin yakınında, 7 Mayıs 2025 tarihinde bir kontrol noktasında motosikletli bir kişiye sorular soran Hindistanlı paramiliter askerler dikkat çekiyor.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR

Pakistan ordusunun medya sözcüsü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Pakistan topraklarına gerçekleştirdiği bir saldırının ardından Keşmir bölgesinin tartışmalı alanları arasında yer alan Kontrol Hattı boyunca Pakistan ve Hindistan birlikleri arasında yaşanan çatışmalarda 31 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 57 kişinin de yaralandığını belirtiyor.