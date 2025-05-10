Hindistan’la Ateşkes, Pakistan’da Coşku Yarattı

PAKİSTAN’DA COŞKULU KUTLAMALAR

Pakistan genelinde halk, Hindistan ile yapılan ateşkes anlaşmasının ardından sokaklara çıkarak büyük bir coşku yaşadı. Başkent İslamabad dahil birçok şehirde, Lahor, Karaçi, Multan ve Haydarabad, kutlama yapmak için toplandı. Pakistanlılar, ateşkesi ve ordunun “başarısını” coşkuyla kutlarken, havai fişek gösterileri gerçekleştirdi. Halk, tatlılar dağıtıp sokaklarda dans ederek mutluluğunu paylaştı.

ATEŞKESİN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir paylaşımda, “ABD’nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan’ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve aklıselim davrandığı için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim” dedi.

GERİLİMİN ARTMA NEDENLERİ

22 Nisan’da, Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam’da düzenlenen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Bu olay, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi artırdı. Hindistan, saldırıda Pakistan’ın rolü olduğunu öne sürerken, İslamabad bu iddiaları reddetti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan’a yönelik “Sindoor Operasyonu”nu başlatarak “terör altyapısını” hedef aldığını belirtmişti. İki ülke arasında çıkan askeri çatışmalarda da can kayıpları yaşandı.

– İSLAMABAD